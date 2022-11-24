В Google тайно создают искусственный интеллект для замены программистов

Инженеры компании Google работают над секретным проектом, который представляет из себя генератор программного кода на базе нейросети.

Как рассчитывают создатели, будущий искусственный интеллект научится создавать программный код, исправлять свои и чужие ошибки и менять программу в рамках поставленной задачи.

Американское издание Business Insider со ссылкой на собственные источники отмечает, что будущий алгоритм обучают самостоятельно осваивать стили программирования и создавать код на основании полученных знаний. Авторы материала признают, что им не удалось выяснить, на какой стадии находится разработка.