Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В ГД внесли законопроект о сокращении ветеранов боевых действий на предприятии
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Из семьи погибшей от переохлаждения четырёхлетней россиянки изъяли детей
Кива: Зеленский запросил у США химоружие для его применения в Донбассе
В Генштабе ВСУ разработали похоронный алгоритм из-за высоких потерь
Захарова: власти Украины позорно идут на дно, горделиво подняв средний палец
Politico: США обеспокоены, что Россия может применить химоружие на Украине
NYT: выпущенная ВСУ американская ракета попала в дом в Краматорске
Клупов: Россия может использовать старые МБР для ударов по мостам Украины

В Google тайно создают искусственный интеллект для замены программистов

Наука

Инженеры компании Google работают над секретным проектом, который представляет из себя генератор программного кода на базе нейросети.

Как рассчитывают создатели, будущий искусственный интеллект научится создавать программный код, исправлять свои и чужие ошибки и менять программу в рамках поставленной задачи.

Американское издание Business Insider со ссылкой на собственные источники отмечает, что будущий алгоритм обучают самостоятельно осваивать стили программирования и создавать код на основании полученных знаний. Авторы материала признают, что им не удалось выяснить, на какой стадии находится разработка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Владимир Губарев
Популярное
В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО

Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.

В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Десант НАТО готовится занять Одессу
Военкор: ВСУ пошли в атаку на двух экскаваторах, но были уничтожены
Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки Ольга Лебедева Знак зодиака 24 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев "Специальные операции" против Москвы: наследники британских спецслужб осваивают Россию Сергей Лебедев
Ракетным ударом Украина парализована. План Кремля в действии
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
В Минэнерго Украины сообщили о временном отключении всех АЭС и ТЭС
В Минэнерго Украины сообщили о временном отключении всех АЭС и ТЭС
Последние материалы
Foreign Policy: главная уязвимость Украины — зависимость от Starlink
Сказочные текстуры: шесть главных причин выращивать хвойные деревья на даче
Рогов заявил, что поставленная Западом техника ВСУ оказалось бесполезной в СВО
Впервые за 30 лет в США построят исследовательский ядерный реактор
Глава Минэнерго Украины Галущенко: блэкаут миновал, энергосистема работает
TAC: США должны перестать следовать принципу "всё по воле киевского режима"
Генерал Анджейчак: ВСУ не должны менять тактику после падения ракет в Польше
Коберник: детей из русских школ отправим на второй год в "интеграционные классы"
Юрий Визбор: Четыре жены, все — любимые
Пищевая сода пригодится огороднику от болезней растений и вредных насекомых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников