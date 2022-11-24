Инженеры компании Google работают над секретным проектом, который представляет из себя генератор программного кода на базе нейросети.
Как рассчитывают создатели, будущий искусственный интеллект научится создавать программный код, исправлять свои и чужие ошибки и менять программу в рамках поставленной задачи.
Американское издание Business Insider со ссылкой на собственные источники отмечает, что будущий алгоритм обучают самостоятельно осваивать стили программирования и создавать код на основании полученных знаний. Авторы материала признают, что им не удалось выяснить, на какой стадии находится разработка.
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