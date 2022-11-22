В России нейросети научили предсказывать внезапную поломку сложного оборудования

Ученые ВолгГТУ представили нейронные сети, которые смогут вычислять остаточный ресурс работы генерирующего оборудования и предсказывать его выход из строя.

Оборудование, производящее энергию, является критически важным для топливно-энергетического комплекса. Оно снабжает электричеством города и промышленные предприятия. Даже регулярное техобслуживание не является гарантией от внезапной поломки генераторов.

Новая модель прогнозирования является гибридной структурой, использующей нейронные сети — мощный инструмент искусственного интеллекта. Как показали исследования, инновационный подход позволили увеличить остаточный ресурс оборудования в 1,5 раза.

Накануне российские конструкторы представили квадрокоптер "Шершень", вооружённый ультразвуковым излучателем. Его можно использовать для борьбы с беспилотниками или для разгона массовых беспорядков.