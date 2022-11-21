В России представили квадрокоптер "Шершень" для разгона массовых беспорядков

Российские разработчики показали квадрокоптер "Шершень", который может бороться с беспилотными летательными аппаратами и разгонять массовые беспорядки с помощью ультразвука.

"Квадрокоптер "Шершень" — новый опытный образец, работы еще ведутся. Аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой: ультразвук, радиолокационное подавление", — рассказал агентству ТАСС представитель НИИ Вычислительных комплексов Виталий Долгов.

По словам создателей, дрон может действовать в радиусе до 10 км и вскоре получит радиопоглощающие покрытие, не позволяющее его обнаружить.

Ранее китайские конструкторы заявили, что им удалось создать безопасные литий-ионные батареи для военных беспилотников.