Российские разработчики показали квадрокоптер "Шершень", который может бороться с беспилотными летательными аппаратами и разгонять массовые беспорядки с помощью ультразвука.
"Квадрокоптер "Шершень" — новый опытный образец, работы еще ведутся. Аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой: ультразвук, радиолокационное подавление", — рассказал агентству ТАСС представитель НИИ Вычислительных комплексов Виталий Долгов.
По словам создателей, дрон может действовать в радиусе до 10 км и вскоре получит радиопоглощающие покрытие, не позволяющее его обнаружить.
Ранее китайские конструкторы заявили, что им удалось создать безопасные литий-ионные батареи для военных беспилотников.
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