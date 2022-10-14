Эксперт ассоциации "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша в беседе с Pravda.Ru раскритиковала экологических активистов, которые облили супом картину "Подсолнухи" Винсента ван Гога.
"Активисты так делают, когда считают, что у них нет других методов привлечь внимание к проблеме. Она действительно существует. Но при этом надо понимать, что проблема сразу не решается. Системная работа с бизнесом и властью принесёт больше пользы", — сказала специалист.
По её мнению, общественность решит, что активисты просто устроили пиар-акцию, и забудет об этом перфомансе.
"Мы так не работаем. Мы трудимся постепенно, стремимся наладить диалог", — заключила собеседница издания.
Ранее защитники природы облили томатным супом картину Винсента ван Гога в Национальной галерее Лондона. Утром две девушки в футболках с надписью Just Stop Oil испачкали рамку и приклеили руки к стене. Об этом сообщили журналисты Sky News.
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