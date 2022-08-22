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Минобороны России использует опыт спецоперации для создания "умного" оружия

Наука

Спецподразделения Министерства обороны РФ внимательно оценивают опыт, полученный армией в ходе проведения спецоперации на Украине, чтобы повысить эффективность вооружений.

Минобороны России использует опыт спецоперации для создания "умного" оружия

По словам начальника управления развития технологий искусственного интеллекта МО РФ Василия Елистратова, с действующими на передовой бойцами налажена надёжная обратная связь.

"Мы получаем всю необходимую информацию для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее", — добавил он в интервью ТАСС.

Также стало известно, что в военном ведомстве появилась специальная структура, которой поручено использовать наработки в области искусственного интеллекта (ИИ) для создания перспективных оружейных систем.

Ранее военный эксперт полковник Михаил Ходарёнок предупредил, что перед человечеством вновь стоит опасность ядерной войны. Применение новейших боеприпасов не приведёт к вымиранию всего человечества, а потому её вероятность стоит рассматривать всерьёз.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Владимир Губарев
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