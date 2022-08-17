Полковник Ходарёнок: "Сейчас ядерная война возможна, и ещё как"

В настоящее время ядерная война уже не приведёт к всемирной катастрофе и вымиранию всего человечества, а потому её вероятность стоит рассматривать всерьёз.

Последние десятилетия США и РФ планомерно снижали количество ядерных зарядов, стоящих на вооружении. С 21 тысячи число боеголовок сейчас снижено до трёх тысяч. Потому концепция "ядерной зимы", которой так долго пугали эксперты, давно устарела, заверил военный эксперт, полковник Генштаба РФ в отставке Михаил Ходарёнок.

Также стоит учитывать, напомнил специалист, что в современных крупных городах преобладают железобетонные и кирпичные строения, а значит термоядерный взрыв не вызовет масштабных пожаров. По расчётам аналитиков, обмен массированный ядерными ударами поднимет в воздух 165 млн тонн сажи, но подобное количество взвеси уже поднималось в атмосферу во время извержения вулканов и не привело к катастрофе.

"Если вы думаете, что ядерная война невозможна, то я вас разочарую — это всё миф. Сейчас она возможна, и ещё как", — резюмировал Ходорёнок.