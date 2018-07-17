Российские ученые смогут хранить донорское сердце 24 часа

Донорское сердце теперь будет "жить" сутки. Это стало возможным благодаря российским экспертам Фонда перспективных исследований и Института биофизики клетки РАН.

Фото: Fotodom.ru

Они создали способ, продлевающий время, которое сердце может ждать трансплантации. Стоит отметить, что оно увеличилось в 3-4 раза, если сравнить с тем, что позволяли предыдущие методы.

Как пояснил руководитель совместной лаборатории двух научных организаций Евгений Фесенко, все это время температура органа будет близка нулю, примерно +4°C.

Этот способ даст шанс больным в Москве получить донорское сердце от человека, который живет во Владивостоке. Сейчас, когда максимум 4-6 часов, люди не могут дождаться необходимого органа.

Испытания сейчас проходят на крысах, далее "под нож" лягут карликовые свиньи, чье сердце схоже с человеческим. Исследователи отметили, что если найдутся партнеры, готовые развивать направление, то внедрить методику в клинику можно будет уже через 5 лет. Кроме того, технология может быть использована и для других органов.

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