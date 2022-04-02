Терехов объяснил, что мешает развитию IT-сферы в РФ: Показали бы кузькину мать!

Председатель правления Ассоциации разработчиков программного обеспечения, заведующий кафедрой системного программирования СПбГУ профессор Андрей Терехов заявил, что развитию отечественной IT-индустрии мешает российский менталитет.

По словам программиста, наши разработчики ничуть не уступают американским коллегам, однако проблема в том, что "потрогать руками" программный код нельзя. Для россиян, это скорее продукт "эфемерный".

"Меня всегда раздражало, что у нас никто не хочет платить за технологии, все хотят конечный продукт — компьютеры, телефоны, приборы и т. д., короче, что можно руками потрогать, а как ты потрогаешь программный код? Он эфемерный", — пояснил Терехов в беседе с ФАН. — IT-рынок России составляет менее 1% мирового рынка, где тут развернуться? Вот если бы у нас был рынок хотя бы 20-30% мирового, то мы бы им показали кузькину мать".

По словам Терехова, безусловно, заказы есть, но их большая часть ориентирована на военный рынок, а не гражданский. Кроме того, как подчеркнул программист, в России огромная доля ПО — иностранная, что ставит под угрозу безопасность.

"Мы все пользуемся западным ПО, в основном американским, и уже есть примеры, когда трансляторы известной фирмы генерируют код, который ничему не соответствует в исходном тексте. То есть это наверняка закладка, которая в какой-то момент сработает", — резюмировал программист.

По словам Терехова, разработчики исправно информируют об этом Москву, но этот "абзац вычёркивает кто-то".