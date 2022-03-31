Эксперт: западный софт включён в работу госорганов РФ в очень большом объёме

Уровень проникновения зарубежного ПО в работу российских госорганов очень высокий. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий, комментируя в интервью Pravda.Ru решение главы РФ Владимира Путина о частичном запрете применения иностранного программного обеспечения в государственных структурах.

По словам эксперта, госорганы в РФ долгие десятилетия использовали и продолжают использовать западное ПО. Он напомнил, что им запретили лишь закупку новых технологий, однако работа на старых программах по-прежнему разрешена.

"Думаю, иностранное ПО ещё будет использоваться до окончания срока амортизации, после чего они будут вынуждены перейти на отечественное ПО. Сейчас западный софт включён в работу госорганов в очень большом объёме, может быть, за исключением отдельных областей, где применялись системы межведомственного документооборота, построенные на российском софте. Однако базы данных всё равно там зарубежные", — сказал Лукацкий.

Собеседник издания добавил, что даже при создании "Госуслуг" разработчики задействовали иностранное ПО. Кроме того, Linux, на котором работают многие веб-сайты, тоже не является исключительно российским программным обеспечением, ведь там используются зарубежные компоненты.

"У нас очень сложно найти сегменты, где применяется чисто российское ПО", — заключил эксперт.

С 31 марта в РФ вступил в силу указ Путина, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное ПО для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством.