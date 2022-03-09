Вирусолог Волчков уверен, что санкции положительно скажутся на науке России

У санкций, наложенных Западом на Россию, есть как минимум один положительный момент: деньги не будут уходить из страны, и они могут быть вложены в развитие науки. Такое мнение высказал учёный-вирусолог Павел Волчков.

"Сейчас для российской науки наступил уникальный момент. Вольно или невольно создаются идеальные возможности для того, чтобы деньги оставались внутри страны. Сейчас самое время создавать идеальные условия для инвестиций в короткие, средние и длинные процессы", — отметил Волчков в беседе с "Газетой.Ru".

Специалист уверен, что в связи со сложившимися обстоятельствами придётся изменить также налоговую систему. Вирусолог считает, что показатель эффективности российских учёных при правильном подходе будет увеличиваться, если к их разработкам будут шире привлекаться отечественные частные и государственные инвестиции.

"На науке, которая создаёт продукт, в данные времена, как мне кажется, нужно делать акцент", — заключил Волчков.

Также эксперт полагает, что нужно максимально финансировать сильнейшие российские научные журналы и поднять их на уровень зарубежных Science и Nature.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен