Голод наступает. Правда, не в России, а в Великобритании

Санкционная истерия вокруг России нарастает: Великобритания запретила пользоваться своими портами судам под флагом России. В ответ на это английские фермеры останутся без русских минеральных удобрений.

Попытки Запада прекратить спецоперацию Вооружённых сил РФ в Донбассе с помощью экономических ограничений уже привели к тому, что нефть подорожала на 20%, кубометр газа вместо 100 долларов торгуется дороже 3 тыс., а цена пшеницы бьёт рекорд 2008 года. Накладывая новые ограничение на Россию, Запад уничтожает собственную экономику.

Британские СМИ распространили информацию, что готовиться запрет для русских судов заходить в порты Соединённого Королевства. Это довольно странное решение, так как подавляющее большинство отечественных компаний-перевозчиков зарегистрировано в офшорах, то есть уже использует флаги иностранных государств, пишет "Царьград". Но очередной выпад Лондона всё же не останется без ответа.

Накануне в Минпромторге РФ прошло совещание с производителями минеральных удобрений, где глава ведомства Денис Мантуров озвучил новое решение кабинета министров. Правительство России приостанавливает отгрузку минимальных удобрений на экспорт, пока ситуация не стабилизируется.

"Россия входит в тройку мировых лидеров-поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности. Особенно это актуально с учётом различных рисков для АПК природного и техногенного характера (ежегодные засухи, наводнения), постоянного роста населения земли (порядка 1,25% в год) и, соответственно, увеличения потребления продовольствия", — сообщает официальный портал Минпромторга.

Отсутствие российских удобрений, а мы входим в тройку крупнейших поставщиков мира, ставит под угрозу посевную кампанию в целом ряде стран Европы, в том числе в Великобритании. На данный момент желание уничтожить экономику России привело к тому, что британская инфляция достигла 5,75%, в Евросоюзе — и того выше. Когда Лондон поймёт, что вопрос стоит уже о продовольственной безопасности, ему придётся радикально поменять собственную риторику в отношении России.

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