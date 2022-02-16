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Автор Денис Постольский

Япония готовится к запуску летающих такси

Наука

Разработчик самолётов Joby Aviation из США вместе с японской авиакомпанией ANA запустят летающее такси в Японии, сообщает TechCrunch.

Япония готовится к запуску летающих такси

В проекте будет задействован автопроизводитель Toyota Motor Corporation. Это необходимо для "синхронизации" нового вида транспорта с наземным. Перевозить клиентов будет электросамолёт вместимостью до четырех человек, созданный Joby Aviation.

О дате запуска и о том, как будет работать сервис, пока не сообщается. Однако известно, что детали проекта появятся "в надлежащее время". В данный момент три компании находятся на этапе обсуждения вопросов, которые касаются развития инфраструктуры, обучения пилотов и нормативных требований.

Ранее Joby Aviation получила разрешение на разработку и производство композитных деталей для своих самолётов в США. Электросамолёт способен пролетать расстояние до 240 километров при скорости до 320 километров в час.

Полёт из аэропорта Кансай до железнодорожного вокзала Осаки займет максимум 15 минут, в то время как на поездку на автомобиле понадобится один час.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов оценил перспективу появления в воздушном пространстве России летающих такси. По его словам, технологии для этого есть, однако разрешение на подобные перемещения получить достаточно сложно.

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Нелегальные такси уберут с дороги
Автор: Денис Постольский, Куратор: Владимир Губарев
Темы япония транспорт
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