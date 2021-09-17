Эксперт оценил перспективу появления летающих такси в России

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов оценил перспективу появления в воздушном пространстве России летающих такси. По его словам, технологии для этого есть, однако разрешение на подобные перемещения получить достаточно сложно.

В интервью RTVI эксперт сообщил, что гораздо больше заинтересован в реализации проектов по использованию плавающего такси. Он отметил: столичный дептранс уже разрабатывает предложения для направления регулярных рейсов по реке.

При этом Кузнецов не уверен, что ежедневные перелёты на такси необходимы россиянам. Кроме того, на их осуществление придётся тратить много ресурсов, поэтому сейчас "загадывать" подобные вещи не имеет смысла, считает архитектор.

"Технология есть — просто нет административного решения", — пояснил специалист.

Добавим, что плавающее такси в Москве планируют запустить летом следующего года.

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