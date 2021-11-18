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Синоптик Тишковец спрогнозировал "барическую пропасть" в Москве

Наука

Жителям Москвы нужно готовиться к "барической пропасти" — резкому падению атмосферного давления к концу недели. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Синоптик Тишковец спрогнозировал "барическую пропасть" в Москве

Метеоролог рассказал, что станет причиной "барической пропасти" над столицей.

"Ныряющий циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения тёплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, возьмёт курс на Скандинавию. Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходить по тысяче километров, а после поворотного пункта в Белом море, попав в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 километров в час, ускорится и на скорости около 50 километров в час к 20 ноября выйдет глубоким центром на столичный регион", - объяснил эксперт.

Метеоролог прогнозирует аномально низкое давление к середине дня 20 ноября в Москве — 716 миллиметров ртутного столба (предыдущее значение — 736).

Тишковец объяснил, что падение давления будет настолько сильным, что по ощущениям это можно будет сравнить с подъёмом на трёхсотметровую высоту. Затем, по его словам, давление вновь резко начнёт расти, до 731 миллиметра ртутного столба.

"То есть это будет ярко выраженная "барическая пила", что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", — уточнил эксперт.

Тишковец добавил, что вместе с циклоном на столицу обрушится максимальное количество осадков в виде мокрого снегопада со штормовым ветром.

 

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«Барическая пила» пришла в Москву
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Владимир Губарев
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