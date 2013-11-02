В жару люди свирепеют, в холод - цепенеют

"Бурный скандал", "на душе пасмурно" — наш язык намекает на связь погоды и душевного состояния. Но это — просто метафоры, а существует ли реальная зависимость нашего настроения от погоды? Как ни странно, ученые нашли ряд подтверждений того, что это так. Например, в солнечную погоду мы чаще помогаем окружающим и оставляем более щедрые чаевые в кафе.

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Настроение зависит от наличия солнечного света

Пожалуй, самый сильный фактор, влияющий на человеческое настроение — солнечный свет. Поскольку на свету интенсивнее вырабатываются некоторые гормоны, отвечающие за бодрость духа и подъем сил, яркое солнышко повышает настроение и снижает усталость. Неудивительно, что такой эмоциональный подъем влияет и на поступки человека.

Исследование Американской Психологической Ассоциации (АПА) показало, что в солнечные дни мы более приветливо относимся к окружающим людям и чаще готовы прийти на помощь. К примеру, в штате Миннесота посетители кафе проявили однозначную тенденцию в солнечные дни оставлять более щедрые чаевые. В солнечную погоду растут даже доходы от акций — так утверждают специалисты из Университета штата Огайо (США).

Расположенность к флирту приходит с солнцем

А французский психолог Николя Геген выяснил, как смена солнечной погоды на пасмурную влияет на расположенность людей к флирту. Добровольцы, привлекательные мужчины, подходили к одиноким женщинам и просили у них номер телефона. "Соблазнители" говорили барышням комплименты и предлагали сходить куда-нибудь вместе. В солнечную погоду на такие предложение откликалось 22 процента девушек, а в пасмурные дни — всего 14 процентов! Желающим познакомиться стоит учесть этот факт.

Солнце влияет на память и сосредоточенность

Исследователь Джозеф Форгас из Сиднея (Австралия) показал, что солнце влияет на память и сосредоточенность. Для проверки этой гипотезы рядом с кассой в магазине исследователи располагали различные предметы:

розовую свинью-копилку,

игрушечный трактор

и тому подобные.

На выходе они опрашивали покупателей, какие предметы запомнились им. В солнечную погоду люди запоминали в семь раз меньше объектов, чем в пасмурную! Так что, похоже, солнечный свет делает нас щедрыми и дружелюбными, но рассеянными. Точными подсчетами и планированием лучше заниматься в непогоду.

Влияют ли тепло и холод на наше поведение?

Похоже, что да. Температура влияет на состояние нервной системы независимо от солнечного цвета. Слишком тепло или слишком холодно — одинаково плохо, утверждает психолог Майкл Каннингем. Идеальной температурой для уравновешенного состояние психики специалист называет + 20°C. Люди становятся менее отзывчивыми, если температура поднимается выше этого значения или, напротив, падает ниже. По-видимому, мы готовы помогать ближним, только если нам самим комфортно.

В жару люди свирепеют

Более того, эксперименты показывают, что в жару люди буквально свирепеют. Крейг Андерсон из Айовы установил, что в более жаркие

дни,

месяцы

и годы

регистрируется больше

убийств

и массовых беспорядков.

Даже автомобилисты сигналят друг другу чаще, когда воздух нагрет выше нормы. Подающие в бейсболе в жаркие дни чаще совершают неудачные броски, причем специалисты утверждают, что влажность рук не является единственной причиной.

Еще одно исследование, посвященное жаре, показало, что в душные дни повышается уровень вербальной агрессии. Это исследование было проведено на американских журналистах. Во время пекинской Олимпиады-2008 репортеры, которые писали об Играх и о Китае в целом, использовали заметно больше слов с негативной окраской.

Повышенная влажность вызывает усталость и раздражительность

А что с влажностью? Ученые утверждают, что повышенная влажность вызывает

усталость

и раздражительность.

Ну, а уж то, что смены атмосферного давления приводят к перепадам настроения и головной боли, ни для кого не секрет. Некоторые исследователи обнаружили даже связь между низким атмосферным давлениям и участившимися суицидами. Возможно, причина в том, что в такую погоду люди чувствуют себя разбитыми и несчастными (тем более, что низкое давление часто "идет в комплекте" с дождем или облачностью).

Несложно домыслить и то, что в теплую погоду люди чаще выходят на улицу. С одной стороны это приводит к большей коммуникабельностью и повышению настроения, с другой — к возрастанию агрессии от слишком интенсивного общения. Многое, разумеется, зависит и от того, как много времени мы в принципе проводим на улице. В промышленно развитых странах люди проводят на свежем воздухе всего 7 процентов своего времени.

Между тем, как обнаружил американский психолог Меттью Келлер и его коллеги, благотворное влияние солнечного света действует лишь на тех, кто проводит хотя бы полчаса в день на воздухе. На тех, кто заперт в четырех стенах, хорошая погода действует даже угнетающе. То есть можно предположить, что отношения, к примеру, между офисными сотрудниками в хорошую погоду будут обостряться — начнет сказываться раздражение от необходимости сидеть взаперти.

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Обладая этими любопытными сведениями, можно попытаться использовать погоду себе во благо. Получается, что пасмурные и прохладные дни хорошо подходят для работы, требующей сосредоточенности и хорошего запоминания, а также для встреч с людьми, которые вам неприятны: в непогоду меньше риск сорваться на них. Шопинг, возможно, тоже стоит проводит в облачную погоду — расчетливость при выборе товаров не помешает. Солнечные дни, как мы уже выяснили, хороши для флирта и общения с друзьями, и просто для того, чтобы "запастись" бодростью и хорошим настроением.

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