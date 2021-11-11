Instagram предложил пользователям функцию "Сделай перерыв"

Instagram планирует оповещать пользователей о необходимости сделать перерыв при длительном просмотре ленты. Через какое время будут всплывать "напоминалки", в офисе социальной сети пока не сообщили.

Instagram начал тестировать функцию "Сделай перерыв". По словам руководства, это позволит напомнить пользователям о вреде длительного использования смартфона.

Опция будет срабатывать при определённом промежутке времени нахождения владельца аккаунта онлайн.

Если тестирование пройдёт удачно, то функцию планирую ввести уже в декабре, передаёт НТВ.

Ранее Pravda.Ru писала о казусе, приключившемся с главой Instagram. Мошенник опубликовал придуманный некролог и убедил модераторов социальной сети, что их руководителя Адама Моссери не стало. Сотрудники соцсети поверили "шутнику" и заблокировали аккаунт вполне живого и здорового директора.

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