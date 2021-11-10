Мошенник "похоронил" руководителя Instagram: модераторы заблокировали аккаунт

Мошенник на время заблокировал Instagram-аккаунт главы соцсети Адама Моссери. "Шутник" даже разместил поддельный некролог и соболезнования о кончине руководителя Сети. Модераторы меморизировали страницу вполне живого и здравствующего Моссери.

При переходе на страницу главы Instagram высвечивалась плашка "Светлая память", руководитель соцсети, в свою очередь, очень удивился, когда не смог войти в свой аккаунт.

Что интересно, сам мошенник не скрывался и даже раздавал интервью СМИ. По его словам, это была проверка безопасности.

"Мне кажется смешным, что Instagram позволяет таким вещам вообще происходить на своей платформе", — заявил инкогнито в онлайн-чате, взявший на себя ответственность за блокировку аккаунта изданию Vice.

Аккаунт Моссери восстановили быстро. Но как отметили в пресс-службе социальной сети, такие "шутки" могут обернуться для "рядового" пользователя без многомиллионной аудитории блокировкой на несколько недель. Как отметили представители компании, "шутник" не в первый раз "балуется" некрологами известных людей. Однако будут ли искать мошенника, не уточнили.

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