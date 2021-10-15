Московские власти рассказали, можно ли обмануть систему Face Pay в метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, как работает система Face Pay в столичном метро, благодаря которой россияне могут заплатить за проезд, посмотрев в камеру.

С 15 октября в Москве возможно заплатить за проезд с помощью камер на турникете. По словам Ликсутова, гражданин в прозрачных очках и масках сможет воспользоваться технологией, если у него останутся открытыми 40% лица. Во время такой оплаты можно опустить маску, тогда процесс пройдёт быстрее, посоветовал заместитель мэра.

Кроме того, Ликсутов рассказал, что злоумышленники не смогут использовать снимки других людей, чтобы за их счёт добраться до нужного места. Система Liveness способна определить, находится ли перед ней реальный человек или кто-то показывает снимок, объяснил заместитель мэра.

По информации Ликсутова, за два-три года 10-15% пассажиров метро будут предпочитать Face Pay, а не традиционные способы оплаты.

"Если вы ещё беспокоитесь по поводу того самого "Большого брата", то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери", — прокомментировал Ликсутов опасения людей за утечку данных.

Напомним, 15 октября, в московском метро запустили систему Face Pay. Ликсутов отметил, что использование этого способа оплаты является добровольным.

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