Систему оплаты Face Pay запустили в московском метро

В пятницу, 15 октября, система оплаты Face Pay заработала на всех станциях московского метро.

Теперь все желающие могут оплатить проезд с помощью системы распознавания лица. Для того чтобы опробовать новый способ оплаты, необходимо через приложение "Метро Москвы" привязать

свою фотографию,

карту "Тройка"

и банковскую карту.

Системе потребуется время на обработку данных, вот почему это нужно сделать заранее. При прохождении через турникеты камера считает биометрический ключ, и деньги будут списаны автоматически.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал нововведение РИА Новости:

"По поручению мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где такая система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире".

Ликсутов отмечает, что по-прежнему можно будет выбрать и другие способы оплаты, каждый пассажир подключается к сервису Face Pay добровольно. Приватность данных гарантируется.

Главное удобство новой системы оплаты состоит в том, что в метро теперь необязательно брать карту или телефон, не нужно лишний раз взаимодействовать с какими-либо поверхностями.

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