В пятницу, 15 октября, система оплаты Face Pay заработала на всех станциях московского метро.
Теперь все желающие могут оплатить проезд с помощью системы распознавания лица. Для того чтобы опробовать новый способ оплаты, необходимо через приложение "Метро Москвы" привязать
Системе потребуется время на обработку данных, вот почему это нужно сделать заранее. При прохождении через турникеты камера считает биометрический ключ, и деньги будут списаны автоматически.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал нововведение РИА Новости:
"По поручению мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где такая система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире".
Ликсутов отмечает, что по-прежнему можно будет выбрать и другие способы оплаты, каждый пассажир подключается к сервису Face Pay добровольно. Приватность данных гарантируется.
Главное удобство новой системы оплаты состоит в том, что в метро теперь необязательно брать карту или телефон, не нужно лишний раз взаимодействовать с какими-либо поверхностями.
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