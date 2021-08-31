Рогозин: космонавты обследуют МКС на наличие новых трещин

Космонавты обследуют российский сегмент Международной космической станции на наличие новых трещин, сообщил в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса РС", — написал руководитель госкорпорации.

По его словам, обследование уже началось. В ходе него космонавтам предстоит проверить озвученную ранее генконструктором РКК "Энергия" Владимиром Соловьёвым информацию о новых несквозных трещинах в модуле МКС "Заря".

"Наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса РС и установить, является ли то, о чём говорил В. А.Соловьёв, "несквозными трещинами" или просто царапинами, нанесёнными за годы эксплуатации", — сообщил Дмитрий Рогозин.

Ранее информацию о новых трещинах на МКС прокомментировал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв. Он сообщил "Интерфаксу", что не располагает данными о наличии несквозных трещин в "Заре". Но даже если бы они были, по мнению собеседника агентства, продолжать полёты на МКС можно было бы ещё 20 лет.