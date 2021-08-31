EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Манты с "сюрпризом": в Бийске нашли две партии продукции с антибиотиками
Украинский спортсмен объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде
Успенская определила дочь в клинику и устроила тусовку
Бастрыкин взял под контроль дело о фотосессии несовершеннолетней из Красноярска
Врачи рассказали об опасности штамма "дельта" коронавируса для детей
Арестович: разрыв торговых связей Украины с Россией сулит большие потери
Ахмад Масуд назвал условия окончания борьбы с талибами* в Панджшере
Опять в Китай: из Иркутской области вывезли древесину на сотню миллионов рублей
Представитель НАТО: конфликт в Донбассе не помешает Украине вступить в альянс

Рогозин: космонавты обследуют МКС на наличие новых трещин

Наука

Космонавты обследуют российский сегмент Международной космической станции на наличие новых трещин, сообщил в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин: космонавты обследуют МКС на наличие новых трещин

"На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса РС", — написал руководитель госкорпорации.

По его словам, обследование уже началось. В ходе него космонавтам предстоит проверить озвученную ранее генконструктором РКК "Энергия" Владимиром Соловьёвым информацию о новых несквозных трещинах в модуле МКС "Заря".

"Наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса РС и установить, является ли то, о чём говорил В. А.Соловьёв, "несквозными трещинами" или просто царапинами, нанесёнными за годы эксплуатации", — сообщил Дмитрий Рогозин.

Ранее информацию о новых трещинах на МКС прокомментировал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв. Он сообщил "Интерфаксу", что не располагает данными о наличии несквозных трещин в "Заре". Но даже если бы они были, по мнению собеседника агентства, продолжать полёты на МКС можно было бы ещё 20 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Рогозин: космонавты обследуют МКС на наличие новых трещин
Анна Нетребко резко прокомментировала болезнь Макеевой
Снежная лавина накрыла туристов в горах Северной Осетии
Манты с "сюрпризом": в Бийске нашли две партии продукции с антибиотиками
Украинский спортсмен объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде
Успенская определила дочь в клинику и устроила тусовку
Бастрыкин взял под контроль дело о фотосессии несовершеннолетней из Красноярска
Врачи рассказали об опасности штамма "дельта" коронавируса для детей
Арестович: разрыв торговых связей Украины с Россией сулит большие потери
Ахмад Масуд назвал условия окончания борьбы с талибами* в Панджшере
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены

После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.

"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Прибалтика
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Василий Амирджанов Журналисты обратились к президенту с требованиями Василий Амирджанов Конрад Ренкас Любят ли поляки белорусов и украинцев? Конрад Ренкас Александр Артамонов Афганистан стал новым метастазом мирового исламистского государства Александр Артамонов
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Шоу-бизнес
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов
Мир. Новости мира
Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников