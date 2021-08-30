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Может частично выйти из строя после 2025 года: космонавты оценили износ МКС

Наука

Международная космическая станция может частично выйти из строя после 2025 года, сообщает NEWS. ru со ссылкой на генконструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьёва.

Может частично выйти из строя после 2025 года: космонавты оценили износ МКС

По его словам, находящиеся на орбите космонавты обнаружили новые несквозные трещины в модуле МКС "Заря".

Космонавт Муса Манаров, комментируя заявление Владимира Соловьёва, отметил, что от него идёт наиболее точная оценка состояния станции.

По словам космонавта, на МКС неизбежно сказывается воздействие разнообразных негативных факторов — перепадов температур, прямого облучения, а также колебаний конструкции при манёврах.

"Постепенно наступает усталость металла, разъёмов, герметиков", — рассказал Манаров, отметив что "ничто не вечно".

Космонавт Максим Сураев в свою очередь заявил, что если в настоящее время планируются дальнейшие полёты на МКС, то предполагается, что со станцией всё будет нормально.

"Как только полёты станут критически небезопасными, то, я думаю, свернут всю нашу деятельность на МКС", — сказал собеседник издания.

По мнению космонавта Сергея Крикалёва, любая техника может выйти из строя "завтра".

Космонавт подтвердил верность информации о том, что 80% составных частей модуля МКС "Звезда" уже вышли за гарантийный срок.

По информации пресс-службы Роскосмоса, 30 августа глава этой госкорпорации Дмитрий Рогозин должен представить президенту РФ Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой российской орбитальной станции.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Владимир Губарев
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