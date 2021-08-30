Илон Маск планирует продавать солнечную энергию Техасу

Tesla планирует продавать солнечную энергию жителям штата Техас через свою дочернюю компанию Energy Ventures. В конце августа фирма подала соответствующую заявку в местную комиссию. Предполагается, что электричество "пустят" напрямую в государственную электросеть штата.

По задумке Маска, на каждый дом установят солнечные панели, что обеспечит жителям непрерывное питание. К тому же соседи смогут "раздавать" излишки электричества государственной сети, что позволит техасцам заработать.

Для "регулирования" и мониторинга компания планирует создать мобильное приложение и веб-сайт пользователей.

Впрочем, многие техасцы уже "перешли" на персональные солнечные панели. Потребление энергии насчитывает более одного гигаватта.

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