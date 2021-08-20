РАН: Роскосмос в очередной раз отложил запуск станции «Луна-25»

В Роскосмосе решили отложить запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25".

Как сообщили "Газете. Ru" в Российской академии наук, запуск станции решено перенести с октября 2021 года на 2022 год.

"Могу сказать, что запуск перенесен на следующий год. Вероятнее всего — май", рассказал изданию академик Михаил Маров.

По словам вице-президента РАН Юрия Балеги, причиной переноса миссии стала нехватка времени на подготовку аппарата.

"Луна-25" — проект в рамках лунной программы РФ. Он предусматривает запуск к Луне автоматического зонда, орбитальная часть которого будет использоваться для дистанционных исследований спутника Земли и выбора подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов. При этом посадочный аппарат займётся исследованиями поверхности Луны в районе её южного полюса, в том числе при помощи бурения. Основная цель — поиск воды.

Запуск на южный полюс Луны созданного в НПО Лавочкина 1750-килограммового аппарата "Луна-25" откладывают уже несколько лет. Ранее причинами переноса миссии назывались западные санкции и неготовность отдельных систем аппарата.

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