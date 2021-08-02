Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство

Долгожданное событие, о котором так долго говорили руководители нашей космической отрасли, свершилось. Как сообщили представители "Роскосмоса", многоцелевой лабораторный модуль "Наука" пристыковался к МКС в штатном режиме. Всё же было несколько непредвиденных моментов, заставивших всех поволноваться. Оправданы ли многие годы труда и миллиарды рублей, вложенные в модуль?

История создания МЛМ "Наука" восходит к 1995 году: вначале он был задуман как дублёр первого модуля российского сегмента МКС "Заря", а затем его перепрофилировали в научный. В 2013 году он не прошел госприёмку из-за обнаруженного брака, в частности, в топливной системе. Понадобилось еще немало времени, чтобы снабдить "Науку" переделанными баками от разгонного блока "Фрегат". Таким образом, период от начала сборки и до момента выхода на орбиту растянулся аж на 26 лет!

После запуска с космодрома Байконур 21 июля поводом для беспокойства стала кратковременная потеря телеметрии, поступающей с борта модуля. Были сомнения в нормальной работе системы "Курс" и главных двигателей коррекции и сближения, которые критически важны для стыковки. По словам члена Федерации космонавтики России Александра Хохлова, у "Науки" могла быть одна единственная попытка стыковки с МКС, так как "из-за нештатной ситуации в двигательной установке модуля часть топлива смешалась с газом и стала непригодной для использования".

К счастью, несмотря на всю драматическую интригу, сопровождавшую 8-дневную одиссею космического полёта, он закончился хеппи-эндом. Как отметил генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв, отвечающий за работу российского сегмента МКС, система сближения "Науки" сработала надёжно и устойчиво, несмотря на незначительные колебания на последнем этапе. Механика стыковки отработала без замечаний, чего не скажешь о многострадальной двигательной установке, которая запустилась в самый неподходящий момент и развернула станцию на 45 градусов.

"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом, — сообщил Владимир Соловьёв. — Эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда".

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также посчитал нужным дать свои объяснения. Возможно, кто-то из операторов просто не учел, что "система управления самого блока продолжит себя корректировать". По словам главы госкорпорации, человеческий фактор мог возникнуть из-за эйфории и расслабленности сотрудников. К счастью, "немедленно эта ошибка была компенсирована" включением других двигателей.

Ситуация с незапланированным запуском двигателей "Науки" и разворотом МКС рикошетом ударила по американцам. В агентстве NASA заявили, что происшествие не повлекло ущерба для МКС и не стало угрозой для её экипажа, но запуск космического корабля Starliner, разработанного компанией "Боинг", пришлось отложить. Потребуется дополнительное время для проверки работы российского модуля и обеспечения готовности станции к прибытию корабля, посчитали в NASA. Правда, источники в "Роскосмосе" это отрицают, называя в качестве причин неготовность Starliner или погодные условия.

Японцы рукоплещут "Науке"

Запуск МЛМ "Наука" не прошел без внимания мировых СМИ. Автор статьи в издании Ars Technica (США) Эрик Бергер впечатлен размерами модуля, который включает в себя каюту для экипажа, шлюзовую камеру для проведения научных экспериментов и многое другое. При весе более 20 тонн он примерно на 20% больше, чем сервисный модуль "Звезда". Но на этом набор положительных впечатлений у автора заканчивается.

И какой же американец не любит поязвить насчет russian! Зачем России запускать новый, большой модуль, если она собирается в 2025 году выйти из программы МКС и построить свою станцию, задаётся вопросом Эрик Бергер. Ответ, по его мнению, лежит на поверхности: запуск модуля "Наука" является важной символической победой российской космической программы и ею можно похвастаться перед внутренней аудиторией. Но и это не всё. В руководстве NASA подозревают, что Россия, возможно, пытается получить дополнительное финансирование на "техническое обслуживание" в обмен на продолжение участия в программе.

Гораздо более серьёзный подход к освещению проекта МЛМ "Наука" проявил крупнейший японский информационно-новостной портал Yahoo News Japan в сотрудничестве со специализированным сайтом Sorae (в переводе с японского "В небеса!"). В материале данного сайта модуль "Наука" назван образцом достижений высоких технологий.

По сути, он является самостоятельным космическим кораблём и способен автономно пристыковываться к МКС, чего не могут американские модули. Предусмотренные в конструкции унифицированные рабочие места позволяют устанавливать и подключать различное оборудование внутри и снаружи станции и адаптировать модуль под многие задачи. Имеется европейский робот манипулятор ERA длиной 11,3 метра с максимальной грузоподъёмностью 8 тонн. Высокая степень автоматизации хороша тем, что позволяет сократить дорогостоящие выходы в космос.

По мнению японцев, модуль "Наука" — это своеобразный "космоносец", так как к нему могут быть пристыкованы другие модули. Большая вместимость позволит устанавливать на модуле больше аппаратуры и хранить большее количество опытных материалов. Sorae видит также преимущества конструкции "Науки" в том, что она обеспечивает возможность длительного и комфортного пребывания космонавтов на её борту.

Американские санкции — угроза для МКС

Как отметил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам Александр Блошенко, благодаря модулю "Наука" нашему сегменту МКС даётся новая жизнь. Его работа направлена на проведение актуальных, прорывных научных исследований, с тем чтобы лучше подготовиться к новым миссиям. Есть долгосрочная программа, куда заложено порядка 170 целевых работ — это фундаментальные научные исследования, прикладные технологические исследования и образовательные мероприятия популяризационного характера.

Одним из первых экспериментов на модуле "Наука", по словам Блошенко, должна стать работа по стимуляции вестибулярного аппарата человека в условиях невесомости, чтобы подготовить космонавтов к длительным миссиям во враждебной среде. На МЛМ проведут опыты с использованием специальной печи для выработки из расплавов металлов кристаллов особой чистоты. В дальнейшем из них можно будет создавать модули для электронной техники, в частности, для инфракрасных датчиков и датчиков ионизирующих излучений. Есть также планы провести эксперимент по выведению в космосе потомства японских перепелов, у которых очень быстрый цикл созревания.

Что касается продления работы МКС до 2030 года, как того желают американцы, то мяч полностью на их стороне. Ведь нельзя одной рукой вводить санкции против предприятий "Роскосмоса" (РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш), а другую протягивать для сотрудничества. Учитывая одержимость Соединенных Штатов в вопросе антироссийских санкций, перспектива выхода из программы МКС и переключения всех сил и средств на создание нашей страной собственной национальной орбитальной станции вполне реальна.

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