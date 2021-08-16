"Ростех" предложил Турции помощь в разработке истребителя

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация готова оказать помощь Турции в создании истребителя пятого поколения, если Анкара попросит об этом.

Турция планирует создать истребитель пятого поколения TF-X. "Ростех" обладает компетентностью в сфере разработки и производства авиационных комплексов, поэтому может помочь в разработке турецкого самолета, отметил Чемезов.

Сейчас российские Воздушно-космическое силы пополняются истребителями пятого поколения Су-57. Также КБ Сухого занимается реализацией собственного проекта легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (Су-75).

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" тоже создает свой истребитель. На авиасалоне МАКС-2021 был представлен макет будущего истребителя. Самолет будет реализован по редкой для российской боевой авиации аэродинамической схеме "утка", которая предполагает горизонтальное оперение в носу, а не в хвосте.

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