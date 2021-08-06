В журнале Nature Climate Change опубликовали статью о замедлении атлантических течений, которое длится более ста лет, а не десятилетия, как предполагали раньше. Автор публикации, Никлас Бурс, напомнил, что если Гольфстрим и другие течения остановятся, наш климат изменится навсегда.
Учёный пояснил:
"Глобальный "конвейер течений" начал терять стабильность и близок к коллапсу".
Если разорвать эту систему из глубинных потоков, которые переносят воду по Мировому океану, нарушится природный баланс. Гигантские массы воды перестанут нести энергию и тепло от экватора к полюсам, потому что изменят направления.
Климатологи предположили, что из-за нарушения в "конвейере течений" мог начаться ледниковый период. Система перестала работать, поэтому замёрзли полюса, на умеренных широтах образовались ледники.
Никлас Бурс обнаружил похожие нарушения в системе потоков, когда изучал ключевые индикаторы активности Атлантической меридиональной циркуляции. Её течения рекордно замедлились. По словам исследователей, это случилось из-за потепления Атлантики и таяния ледников Гренландии и Арктики.
Пока это просто гипотеза, учёным нужно больше данных.
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