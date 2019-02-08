Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле.

По версии исследователей из университета Макгилла в Канаде, глобальное потепление приведет Землю к настоящему климатическому хаосу. И это случится уже в обозримом будущем — прогноз составлен до 2100 года.
— В частности не станет теплого морского течения Гольфстрим, в результате чего в Северном полушарии кардинально изменится температура воздуха — в Арктике, Канаде и Центральной Америке станет теплее, а в Европе, напротив, холоднее, — предупреждают авторы исследования.
В результате потепления уровень Мирового океана существенно поднимется, что приведет к затоплению многих территорий, в том числе и тех, которые сейчас густо заселены.
Ник Голледж, один из авторов прогноза, сообщил, что в среднем температура на планете вырастет на 3-4 градуса. В основе предположения — наблюдения за погодой и данные международных организаций.
Исследователи считают глобальное потепление естественным процессом, остановить который у человечества нет возможности.
При этом, российские ученые из Пулковской обсерватории полагают, что планета напротив вступает в период длительного похолодания, и это подтверждается данными НАСА.
Источник фото: pxhere.com
Читайте также
К концу века страшные ураганы сметут все живое на Земле
Зафиксирована нестабильность ледника на российской Северной Земле
Все ловушки Земли: грозит ли нам конец света?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.
Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами, это означает, что переговоры о "передаче" двух островов идут, считает эксперт Виталий Швыдко.