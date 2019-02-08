Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле

По версии исследователей из университета Макгилла в Канаде, глобальное потепление приведет Землю к настоящему климатическому хаосу. И это случится уже в обозримом будущем — прогноз составлен до 2100 года.

— В частности не станет теплого морского течения Гольфстрим, в результате чего в Северном полушарии кардинально изменится температура воздуха — в Арктике, Канаде и Центральной Америке станет теплее, а в Европе, напротив, холоднее, — предупреждают авторы исследования.

В результате потепления уровень Мирового океана существенно поднимется, что приведет к затоплению многих территорий, в том числе и тех, которые сейчас густо заселены.

Ник Голледж, один из авторов прогноза, сообщил, что в среднем температура на планете вырастет на 3-4 градуса. В основе предположения — наблюдения за погодой и данные международных организаций.

Исследователи считают глобальное потепление естественным процессом, остановить который у человечества нет возможности.

При этом, российские ученые из Пулковской обсерватории полагают, что планета напротив вступает в период длительного похолодания, и это подтверждается данными НАСА.

Источник фото: pxhere.com

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