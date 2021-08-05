Власти Греции не подтвердили информацию о заказе второго Бе-200

Власти Греции заявили о том, что не располагают информацией о намерении Афин обратиться к российской стороне с целью получить второй самолет-амфибию.

Ранее информация об этом появилась в греческой прессе. Согласно этим сообщениям, российский самолет оказался единственным, способным работать в условиях экстремальной жары на тушении лесных пожаров. А вот противопожарные самолеты Canadair из-за жары фактически вышли из строя.

В дипломатическом бюро премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса заявили, что не располагают информацией на этот счет.

В пресс-службе МИД Греции дали аналогичный ответ. В целом наша служба не может что-либо подтверждать или опровергать. Наша работа заключается в том, чтобы размещать на сайте и распространять среди корреспондентов сообщения МИД", — цитирует ТАСС ответ представителя внешнеполитического ведомства.

Российский самолет Бе-200 находится в Греции более месяца. Договор об оказании услуг по пожаротушению был заключен между министерством защиты граждан Греции и ПАО "Ил" с 30 июня 2020 года.

За это время российский самолет принял участие в тушении пожаров в ряде регионов Греции, в том числе на островах Хиос, Родос и возле Афин.

С чего начиналась эта история: В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары