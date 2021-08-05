В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары

Власти Греции хотели бы получить у России второй самолет Бе-200ЧС для тушения пожаров. Оказалось, что это единственный самолет, который может работать в условиях экстремальной жары.

Имеющиеся в распоряжении греческих властей противопожарные самолеты Canadair, как выяснилось, не могут действовать при высоких температурах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на греческую прессу, российский Бе-200 по сути спас некоторые районы Афин от пожаров. В минувший вторник в связи с серьезной ситуацией с пожарами около греческой столицы "российские летчики, проконсультировавшись со своим руководством, решили продолжать сбрасывать воду каждый день при температуре до 45 градусов", говорится в одном из репортажей.

При этом пришлось отказаться от задействования самолетов Canadair, поскольку они не могут действовать при температуре выше 38 градусов. Российские Бе-200 могут работать при температуре до 42-43 градусов.

Российский самолет Бе-200 налетал более 100 часов, совершил 36 вылетов для ликвидации наиболее сложных природных возгораний в семи районах Греции, включая острова Крит и Родос. Самолет осуществил более 400 сбросов воды суммарным объемом 2500 тонн.

Впрочем, накануне в греческой прессе появилась информация, что у Бе-200, был поврежден один из двигателей. Однако ремонт займет всего один-два дня, после чего самолет вернется к тушению пожаров. В пресс-службе Ростеха эту информацию опровергли. Там сообщили, что самолет действительно совершил незапланированную посадку, но в связи со срабатыванием датчика, а не из-за повреждения двигателя.

По другой информации, в четверг самолет проходит плановое техническое обслуживание, поскольку более ста часов.