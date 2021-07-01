Роскомнадзор судится с Google, нарушившей закон о персональных данных

Роскомнадзор возбудил административное дело против корпорации Google после того, как американский технологический гигант не выполнил закон, обязывающий иностранные компании хранить все данные о российских пользователях на территории России.

Google грозит штраф в размере до шести миллионов рублей ($82 060).

Роскомнадзор также сообщил, что в настоящее время ожидает ответа от Facebook и Twitter после того, как этим платформам было предписано локализовать российские пользовательские данные к 1 июля или грозит соцсетям штрафами.

Эта мера является частью кампании страны по установлению контроля над деятельностью крупных технологических компаний. К слову, в стремлении контролировать их работу Россия не одинока — техногиганты, занимающиеся технологиями и социальными сетями, столкнулись с повышенным вниманием со стороны государственных органов по всему миру.

Напомним, Россия уже более трех месяцев тормозит работу Twitter. Карательная мера появилась после того, как администрация платформы микроблогов отказалась удалять нелегальный контент по требованию регулятора.

В настоящее время правительство страны рассматривает вопрос о новом регулировании, вынуждающем иностранные технологические фирмы открывать офисы в России или подвергаться таким санкциям, как запрет на рекламу.

В 2016 году Россия заблокировала сайт крупнейшей в мире профессиональной сети Linkedin за несоблюдение закона страны о конфиденциальности данных. Linkedin пообещала остаться в России и обсудить все условия с регулятором, однако сайт так и остался заблокированным.

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