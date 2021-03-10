Замедление Twitter: что будет дальше

В России с 10 марта замедлена работа сервиса микроблогов Twitter. Роскомнадзор сообщил о замедлении работы на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Речь идёт об ограничении скорости загрузки фото и видео, текстовые сообщения отправляются как обычно.

Почему Роскомнадзор замедлил Twitter

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту", — говорится в пресс-релизе на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве пообещали применять меры воздействия "в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены".

Причиной замедления работы в Роскомнадзоре назвали то обстоятельство, что Twitter с 2017 года и до сих пор не удаляет сообщения, в которых усмотрены попытки склонить детей к суициду, контент с детской порнографией и информацию об употреблении наркотиков.

За эти годы Роскомнадзор направил компании больше 28 тысяч "первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций". На 10 марта 2021 года "не удалёнными остаются 3168 материалов с запрещённой информацией (в том числе, 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)".

Сбои после замедления

Спустя некоторое время после объявления о замедлении работы Twitter пользователи стали сообщать о проблемах в работе "Ростелекома". Также перестали открываться сайты Кремля, Госдумы, Совета Федерации, ряда министерств и ведомств. В том числе и Роскомнадзора. В ведомстве связь этих проблем и замедления работы Twitter опровергли. Работу большинства сайтов восстановили очень быстро.

В минцифры "Интерфаксу" сообщили, что проблемы с доступом к сайтам государственных органов начались из-за сбоев в работе маршрутизаторов в сети "Ростелекома", а не с мерами Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter.

При этом прозвучали предположения, что это анонсированная на днях "Нью-Йорк Таймс" американская кибератака. Правда подтверждений тому на момент подготовки этого материала не было.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что цели ограничить работу Twitter или каких-то других зарубежных ресурсов нет.

"Конечно, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Это основная цель. Но надзорная функция заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории России. Никакого желания ничего блокировать ни у кого нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — это вполне обоснованно", — сказал он.

Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с "Правдой.Ру" отметил, что Twitter в основном предназначен для обмена текстовыми сообщениями, "вес" которых крайне мал.

"Поэтому для людей, которые в основном пользуются им с помощью смартфонов и приложений, установленных на них, подобное сокращение скоростных характеристик ничего не будет означать", — считает эксперт.

Денис Кусков полагает, что с технической точки зрения замедлить или остановить работу сервиса непросто.

"Здесь, конечно, государство находится, с одной стороны, в состоянии, что оно должно что-то предпринимать, поскольку его не слышат", — отметил он. С другой стороны, не всегда это может быть технически эффективно, полагает эксперт.

Как будут развиваться события, Денис Кусков прогнозировать затруднился.

"Гипотетически компании, которые официально работают в России (Google, Apple), заинтересованы в дальнейшей работе, поскольку получают достаточно много прибыли. Однако есть ряд компаний, которые здесь работают, но не представлены юридически. И на них воздействовать гораздо труднее", — сказал он.