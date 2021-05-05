Google, Facebook и Twitter могут оштрафовать на миллионы рублей

Зарубежные интернет-компании Google, Facebook и Twitter могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещённую в России информацию.

Как пишет ТАСС, в 422-й мировой судебный участок Москвы поступило в общей сложности 16 протоколов: из них по пять — на Google и Facebook, шесть — на Twitter. Все они составлены по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление запрещённой информации). Каждый из протоколов предусматривает штраф в размере до 4 млн рублей. Дата рассмотрения ещё не назначена.

В апреле текущего года суд уже оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трём протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.

Twitter подал жалобы на решение суда. За аналогичное правонарушение оштрафован на 2,6 млн рублей и сервис TikTok. Протоколы были составлены и в отношении Facebook, Google и Telegram. Но они ещё не рассмотрены.

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