Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сам себе подхалим: эксперт о пафосе Киева и "будущем Европы"
Ирина Салтыкова рассказала о тяжёлом разводе с первым мужем
Яна Кошкина рассказала, что её связывает с Богомоловым
Егор Зайцев: "После баллонов Крикунова уже ничего не страшно"
Королева Елизавета II запустила производство собственного пива
Униженные Лукашенко белорусы пошли за помощью к немецким юристам
Регина Тодоренко попала на больничную койку
"Вашингтон" в межсезонье собирается обменять надоевшего Кузнецова
Каким был сын Никаса Сафронова до того, как набрал вес — фото

Google, Facebook и Twitter могут оштрафовать на миллионы рублей

Экономика » Финансы » Деньги

Зарубежные интернет-компании Google, Facebook и Twitter могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещённую в России информацию.

Google, Facebook и Twitter могут оштрафовать на миллионы рублей

Как пишет ТАСС, в 422-й мировой судебный участок Москвы поступило в общей сложности 16 протоколов: из них по пять — на Google и Facebook, шесть — на Twitter. Все они составлены по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление запрещённой информации). Каждый из протоколов предусматривает штраф в размере до 4 млн рублей. Дата рассмотрения ещё не назначена.

В апреле текущего года суд уже оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трём протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.

Twitter подал жалобы на решение суда. За аналогичное правонарушение оштрафован на 2,6 млн рублей и сервис TikTok. Протоколы были составлены и в отношении Facebook, Google и Telegram. Но они ещё не рассмотрены.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Роскомнадзор замедлил Twitter — Что дальше?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Яна Кошкина рассказала, что её связывает с Богомоловым
Егор Зайцев: "После баллонов Крикунова уже ничего не страшно"
Польза упражнения "планка" и его влияние на организм
Королева Елизавета II запустила производство собственного пива
Коктейль из протеинов для похудения
Униженные Лукашенко белорусы пошли за помощью к немецким юристам
В любом бюджете найдётся до 20% "утекающих" денег
Регина Тодоренко попала на больничную койку
"Вашингтон" в межсезонье собирается обменять надоевшего Кузнецова
Каким был сын Никаса Сафронова до того, как набрал вес — фото
Популярное
Профилактика
Поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?

Поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Здоровье и профилактика
Как выглядят "подозрительные" родинки
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников