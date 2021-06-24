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В Японии обнаружили 3000-летние останки человека, съеденного акулой

Наука

В Японии найдены останки человека возрастом 3000 лет. Учёные Дж. Алисса Уайт и профессор Рик Шалтинг из Оксфордского университета выяснили, что он тал жертвой акулы, сообщает издание Journal of Archeological Science.

По словам специалистов, это самое раннее доказательство нападения акулы на человека.

Учёным даже удалось воссоздали ситуацию, в которую попал древний человек.

Специалисты предполагают, что нападение произошло в период между 1370 и 1010 годами до нашей эры.

Человек остался жив после нападения, но акула откусила ему левую руку.

Вероятно, мужчина был охотником-собирателем, который искал пищу на побережье.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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