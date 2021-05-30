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На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ

Наука

На Марсе могли обитать динозавры. К такому выводу пришёл математик и кандидат технических наук Андрей Злобин в результате проведённого исследования, сообщают "Новые Известия".

На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ

Учёный проанализировал фотоснимки, полученные с марсохода "Персеверанс", и обратил внимание на сходство между двумя находками окаменелостей, сделанных аппаратом.

Кто жил на Марсе

На снимке, сделанном марсоходом в апреле 2021 года, учёный обнаружил фоссилизованный череп загадочного существа. Из-за особенностей формы костей и черепа Злобин назвал его "обезьянодинозавром". На основании фото ему удалось восстановить внешний облик обитателя Марса.

Спустя пару дней марсоход прислал ещё несколько снимков, на которых учёный нашёл изображение точно такой же окаменелости. По форме зубов и костей он понял, что это ещё одни останки жившего когда-то на Марсе существа.

Свои выводы Злобин подкрепляет данными о том, что на Марсе были обнаружены доказательства существования воды. Это говорит том, что на Красной планете могла быть жизнь.

Обнаружение на Марсе двух похожих окаменелостей, которые могли принадлежать его обитателям, позволяет предположить, что Красная планета могла быть обитаема.

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На Марсе нашли череп травоядного динозавра
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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