В России могут исчезнуть 13 видов животных

В России под угрозой исчезновения находятся 13 видов животных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Минприроды Александра Козлова.

Если ничего не делать для сохранения этих видов, они могут бесследно исчезнуть.

Глава ведомства считает, что в будущем дети не должны изучать животных по картинкам.

В список исчезающих видов входят амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, дзерен, белый медведь, зубр, сайгак. Также под угрозой исчезновения находятся лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, стерх, гренландский и серый киты.

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