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В США обнаружили инструменты для татуировок старше трёх тысяч лет

Наука

На территории американского штата Теннесси в районе Фернвэйл учёные обнаружили древнейшие инструменты, которые использовались для нанесения татуировок. Они изготовлены из костей индейки.

Возраст находки составляет от 3,6 тысяч до 5,5 тысяч лет. На всех артефактах имеются рисунки повреждений на кончиках.

Также учёные заметили, что все инструменты имеют одинаковую степень износа и особые частички охры красного и чёрного оттенка.

Рядом с инструментами для нанесения татуировок специалисты нашли морские ракушки с остатками охры.

Итальянская мумия Этци является древнейшим человеком с татуировками. Её возраст составляет 5,3 тысячи лет. Однако ранее на территории Европы не находили аналогичных инструментов. Эксперты считают, что тату-мастер Этци использовал другую технику нанесения татуировок.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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