Почему камбала стала плоской

В природе много плоских морских животных: скатов, рыб-присосок, — но именно камбала стала плоской таким образом, что её глаза расположены на одной стороне головы.

Биологи из Университета Райса в Хьюстоне решили выяснить, почему это произошло.

Камбалы начали эволюционировать 65 млн лет назад, а через 3 млн лет процесс их эволюции остановился. И за этот период они изменились до неузнаваемости.

Биологи пришли к выводу, что развитие камбал представляет собой каскад эволюционных преобразований, когда один изменяемый признак тесно связан с другими. И изменение одного из них влечёт за собой изменение другого.

Учёные не могут точно объяснить, почему камбала стала плоской именно таким способом. Но учитывая, что в эволюции выживает сильнейший, успех камбалы доказывает, что асимметрия помогла ей дожить до наших дней.

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