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У Homo sapiens обнаружили гены, отвечающие за творческие способности

Наука

Гены, отвечающие за творческие способности, есть только у современных людей. К такому выводу пришла международная группа учёных в результате исследования геномов неандертальцев, современного человека и их общих далёких предков, сообщает Molecular Psychiatry.

У Homo sapiens обнаружили гены, отвечающие за творческие способности

Творческие способности появились у людей практически мгновенно и повсеместно. Это событие совпадает по времени с периодом переселения представителей Homo sapiens из Африки на другие континенты.

Учёные проанализировали почти тысячу генов, которые отвечают за память и способности к обучению. Некоторые из них возникли у приматов около 40 млн лет назад. Спустя 38 млн лет появились гены, отвечающие за самоконтроль и умение работать в группе.

И только 100 тыс. лет назад появились гены, ответственные за самосознание и развитие творческих способностей.

Третья группа, состоящая из менее 300 генов, есть только у Homo sapiens. Благодаря им люди обладают самосознанием, могут творить и жить в обществе. Учёные считают, что это позволило им выиграть у неандертальцев и стать единственным видом людей на Земле.

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Происхождение Homo sapiens — Станислав Дробышевский
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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