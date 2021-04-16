Палеонтологи из США решили посчитать количество тираннозавров, населявших Землю. Необычное исследование появилось в издании Science.
Известно, что один из самых крупных хищных динозавров на нашей планете, известный как Тираннозавр Рекс, жил 66 миллионов лет назад. В течение 2,5 миллионов лет он занимал положение супер-хищника.
После падения космического объекта тираннозавры исчезли.
Ранее считалось, что подсчитать размер их популяции невозможно. Однако учёным из Беркли удалось найти решение этой проблемы.
Они применили "закон Дамута". Это уравнение, в котором связаны количественные показатели размеров тела и количество особей в популяции. Согласно его логике, чем крупнее животное, тем меньше его представителей может жить на Земле.
Палеонтологам удалось подсчитать, что планету населяли не более 20 тысяч тираннозавров, а за весь период их существования общее количество составило примерно 2,5 миллиарда.
Стоит отметить, что останков этого вида динозавров обнаружено очень мало.
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