Палеонтологи подсчитали количество живших на Земле тираннозавров

Палеонтологи из США решили посчитать количество тираннозавров, населявших Землю. Необычное исследование появилось в издании Science.

Известно, что один из самых крупных хищных динозавров на нашей планете, известный как Тираннозавр Рекс, жил 66 миллионов лет назад. В течение 2,5 миллионов лет он занимал положение супер-хищника.

После падения космического объекта тираннозавры исчезли.

Ранее считалось, что подсчитать размер их популяции невозможно. Однако учёным из Беркли удалось найти решение этой проблемы.

"Закон Дамута"

Они применили "закон Дамута". Это уравнение, в котором связаны количественные показатели размеров тела и количество особей в популяции. Согласно его логике, чем крупнее животное, тем меньше его представителей может жить на Земле.

Палеонтологам удалось подсчитать, что планету населяли не более 20 тысяч тираннозавров, а за весь период их существования общее количество составило примерно 2,5 миллиарда.

Стоит отметить, что останков этого вида динозавров обнаружено очень мало.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.