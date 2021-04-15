Разделение труда по половому признаку появилось в эпоху неолита

Разделение труда между мужчинами и женщинами произошло ещё в эпоху раннего неолита в период зарождения сельского хозяйства. К такому выводу пришли британские учёные совместно с испанскими коллегами на основании анализа орудий труда, сообщает PLOS ONE.

В общей сложности они проанализировали около 400 различных артефактов. Оказалось, что 5 тысяч лет назад мужчин хоронили с каменными орудиями, которые они использовали для охоты, работ по дереву и разделывания туш.

В захоронениях женщин обнаружены инструменты для обработки шкур и кожи. По мнению специалистов, роль женщины в развитии общества сильно недооценена.

Исследования показали, что представительницы слабого пола выполняли важные работы, оказывая влияние на темпы развития сельского хозяйства. Таким образом, женщины были полноправными членами общества.

Учёные также отметили, что проанализированные инструменты необязательно использовались именно теми людьми, с которыми они были похоронены. Возможно, они были выбраны с целью демонстрации действий, выполняемые мужчинами и женщинами.

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