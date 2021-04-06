Zoom запретил российским властям использовать свою видеосвязь

Российским государственным органам и госкомпаниям запретили использовать сервис видеосвязи Zoom.

Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих российских партнёров авторизацию на продажу сервиса государственным организациям, сообщает CNews. Причины такого решения неизвестны. Однако отмечается, что это не временная мера.

Российские юридические лица должны приобретать лицензии через партнёров Zoom. Частные лица смогут это сделать через сайт компании-разработчика.

Однако российские компании, скорее всего, и так бы отказались от использования Zoom, так как этот сервис часто критиковали. Так, в марте 2020 года выяснилось, что в Zoom отсутствует сквозное шифрование. А после того, вышло обновление для iOS, приложение стало передавать данные о пользователях компании Facebook.

Запрет на использование Zoom не отразится на работе госучреждений, сообщает CNews, так как из-за пандемии многие сотрудники были переведены на удалённую работу, поэтому программистам пришлось разработать несколько приложений, аналогичных Zoom.

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