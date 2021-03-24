Шампиньоны помогают замедлить процесс развития рака простаты

Шампиньоны помогают замедлить процесс развития рака простаты, утверждают учёные. По словам специалистов, данное свойство обусловлено тем, что в состав этих грибов входят особые химические вещества.

Рост клеток простаты вызывает андроген, мужской половой гормон. В ходе эксперимента выяснилось, что белые шампиньоны подавляют активность андрогенов.

Учёные протестировали порошок белых шампиньонов на пациентах, страдающих раком простаты, и выяснили, что употребление грибов снижает уровень простатоспецифического антигена в крови. Также это происходит с минимальными побочными эффектами.

Опыт на лабораторных грызунах тоже подтвердил пользу белых шампиньонов. Было доказано, что экстракт этих грибов в самом деле способствует подавлению роста опухоли.