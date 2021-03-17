Ягуары в лесах Амазонии освоили древесный образ жизни

Ягуары в затапливаемых лесах Амазонии во время паводка перебираются на деревья. Они они живут несколько месяцев. Это доказывает тот факт, что ягуары способны адаптироваться к различным условиям, утверждают бразильские биологи.

В течение длительного времени учёные проводили наблюдения за ягуарами из заповедника Мамирауа, сообщает nplus1. ru.

Леса заповедника часто затапливаются, а вода стоит 3-4 месяца.

В среднем вода поднимается на 10 метров. Но ягуаров это не пугает. Фотоловушки зафиксировали, что эти животные охотятся на ленивцев и кайманов, чтобы себя прокормить.

Учёных удивила не только способность ягуаров быстро приспосабливать к необычным условиям, но ещё их способность жить на деревьях.

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