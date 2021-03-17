Ягуары в затапливаемых лесах Амазонии во время паводка перебираются на деревья. Они они живут несколько месяцев. Это доказывает тот факт, что ягуары способны адаптироваться к различным условиям, утверждают бразильские биологи.
В течение длительного времени учёные проводили наблюдения за ягуарами из заповедника Мамирауа, сообщает nplus1. ru.
Леса заповедника часто затапливаются, а вода стоит 3-4 месяца.
В среднем вода поднимается на 10 метров. Но ягуаров это не пугает. Фотоловушки зафиксировали, что эти животные охотятся на ленивцев и кайманов, чтобы себя прокормить.
Учёных удивила не только способность ягуаров быстро приспосабливать к необычным условиям, но ещё их способность жить на деревьях.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.