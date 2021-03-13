На Луне может появится банк спермы

Ученый Джекан Тханга из университета Аризоны планирует сформировать большой банк спермы на Луне. С его слов, необходимо отправить на Луну и заморозить репродуктивные клетки — сперму, яйцеклетки, споры и семена — на случай гибели нашей планеты. Как сообщает New York Post, свой план эксперементатор именовал "глобальным страховым полисом".

Тханга считает, что на нашей планете этот материал хранить рисковано из-за частых стихийных бедствий, засух, угроз падения метеоритов или ядерной войны. А вот Луна — идеально место, считает он. Научный деятель напомнил, что на Луне холодно и нет погодных явлений или воды, которые могли бы ставить под угрозу хранение материала.

К слову, подсчитали, что для доставки на Луну по 50 образцов каждого из 6,7 миллиона видов надо будет запустить около 250 ракет.