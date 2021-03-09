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Эксперт рассказал о будущем военных технологий

Наука » Технологии

Член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов считает, что в будущем войны превратятся в соревнование промышленности по выпуску боевой робототехники. Об этом он рассказал РИА "Новости".

"Раньше роботы в армии были уделом богатых стран типа США. Сейчас Турция и Израиль прорвали барьер и делают авиационные дроны массовым продуктом, который, и мы убедились в этом на примере Азербайджана, вносят существенный вклад в исход боевых действий. Следом за воздушными придут сухопутные и морские дроны. Война превращается в соревнование экономик: кто больше и лучше собрал роботов, тот успешнее решает задачи на поле боя", — уверен эксперт.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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