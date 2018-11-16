Учёные Северо-западного университета города Чикаго, США, выяснили причину пристрастия людей к кофе.
По их словам, тяга к кофе является в приципе противоестественной для человека: с точки зрения эволюции горький вкус воспринимается млекопитающими как угроза того, что в продукте содержатся вещества, опасные для жизни.
Исследователи геномного консорциума UK Biobank, изучая пищевые привычки жителей Великобритании, опросили рецепиентов об их гастрономических пристрастиях, затем сопоставив результаты опроса с исследованиями генома опрошенных. Выяснилось, что самыми большими поклонниками являются люди с мутированными генами, когда-то отвечавших за высокую чувствительность к кофеину.
Косвенно стал известен тот факт, что в противовес своему увлечению кофе, такие люди значительном меньше остальных употребляют чай и алкогольные напитки.
"Правда.Ру" писала о новейших открытиях в других сферах науки. Например, американские учёные выяснили, что томаты помогают бросить курить, а их коллеги из Канады поняли, мешает ли брак получать удовольствие от жизни.
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