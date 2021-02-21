Россия закупит беспилотники разных типов для проведения геологоразведки. Об этом рассказал глава холдинга "Росгеология" Сергей Горьков.
"Мы рассматриваем возможность закупки нескольких видов беспилотников, в том числе производимых нашими российскими предприятиями", — пояснил чиновник.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украина увидит ответ Владимира Путина за санкции против Виктора Медведчука по ценникам на топливо, потере доходов в России и, возможно, Донбасса.