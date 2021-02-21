В России начнут использовать беспилотники для геологоразведки

Россия закупит беспилотники разных типов для проведения геологоразведки. Об этом рассказал глава холдинга "Росгеология" Сергей Горьков.

"Мы рассматриваем возможность закупки нескольких видов беспилотников, в том числе производимых нашими российскими предприятиями", — пояснил чиновник.