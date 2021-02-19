Найдено новое объяснение того, почему человеку снятся сны.
Учёные провели эксперимент, в ходе которого исследовалась способность зрячих людей различать шрифт Брайля, сообщает "Популярная механика". Добровольцев разделили на две группы. Участникам первой группы завязали глаза, а второй — нет. Оказалось, что первая группа лучше выполнила задание. Это было связано с тем, что во время чтения у них активизировалась зрительная кора головного мозга, она начала обрабатывать слуховую и тактильную информацию.
Учёные пришли к выводу, что в процессе сна мозг нагружает зрительную кору разного рода картинками для того, чтобы она не перестраивалась. Это связано с тем, что такая активность негативно бы отразилась на состоянии органа.
Данная теория также позволяет объяснить связь продолжительности сновидений в детском и пожилом возрасте.
Дело в том, что с возрастом нейроны становятся менее гибкими. В связи с этим у мозга нет необходимости контролировать работу всех частей, в результате у пожилых людей сокращается фаза быстрого сна.
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