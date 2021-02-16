В Германии создали робота для объятий

Немецкие инженеры разработали робота, предназначенного для объятий.

Робот под названием HuggieBot 2.0 оснащён терморегулятором. На нём надета обычная одежда. Устройство способно обнимать человека и прижимать его к мягкому телу.

Действиями робота управляет специально созданный алгоритм, для чего он абсолютно безопасен.

HuggieBot 2.0 не может навредить человеку.

На создание мягкого робота учёных сподвигло то, что они много времени проводят на работе вдали от своей семьи.

Робот снабжён грелками, поэтому его объятия всегда "тёплые".

Разработку уже протестировали. Участники эксперимента сообщили, что объятья HuggieBot 2.0 кажутся весьма естественными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработан мягкий робот, бегающий как гепард.