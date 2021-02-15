Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
С фонариком в светлое будущее?
Россия стала второй по количеству медалей на ЧМ по конькобежному спорту
Доктор Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии
В Минтруде рассказали о снижении безработицы
В Литве задумались о переименовании Белоруссии
Ученые создали материал для зарядки техники теплом тела
Под шельфовым ледником Антарктиды обнаружены странные существа
"Пиво дорогое": японцы о том, получилось ли сэкономить из-за пандемии
Сборная России определилась с составом на женскую индивидуальную гонку

Создан генетически модифицированный крошечный мозг неандертальца

Наука

Генетики из Калифорнийского университета вырастили мини-мозг, который позволит понять, что позволило выжить современным людям, когда вымерли другие гомины, сообщает KURSK. COM. Эксперимент показал, что гены неандертальцев могут изменять скопления тканей человеческого мозга.

Создан генетически модифицированный крошечный мозг неандертальца

"Из окаменелых черепов мы знаем, что их мозг был большим — на самом деле немного больше нашего — но они мало что говорят нам об их неврологии и развитии", — пояснил один из авторов научной работы.

Учёные сравнили геномы современных людей и геномами неандертальцев и денисовцев. Генетики отредактировали ген CRISPR, чтобы измерить ген NOVA1 в стволовых клетках современного человека. Так им удалось имитировать неандертальскую и денисовскую версии.

Специалисты пришли к выводу, что органоиды мозга неандертальцев значительно повлияли на строение и организацию и строение мозга.

﻿

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Создан генетически модифицированный крошечный мозг неандертальца
Ученые создали материал для зарядки техники теплом тела
Под шельфовым ледником Антарктиды обнаружены странные существа
"Пиво дорогое": японцы о том, получилось ли сэкономить из-за пандемии
Сборная России определилась с составом на женскую индивидуальную гонку
Роспотребнадзор и ВОЗ планируют создать центр готовности к пандемиям
Осужденного за терроризм мужчину нашли мёртвым в колонии
Токио: по вопросу Курил мы продолжим "настойчивые переговоры"
Остров Русский частично обесточен из-за снежного циклона
Спасибо за рыбу: Лондон пугает Брюссель "зелеными" последствиями Brexit
Популярное
Здоровье и профилактика
Учёные назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников

Корейские учёные определили, что употребление перца чили способствует снижению  риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников
Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"
Российский шоу-бизнес
Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"
Российский шоу-бизнес
Я не в его поезде: Сергей Светлаков высказался о Навальном
Российский шоу-бизнес
Соседов объяснил неожиданное награждение ЮрКисса 
Василий Амирджанов День влюблённых в историю отметят с фонариками Василий Амирджанов Игорь Буккер Воины Облаков пали, но не покорились инкам Игорь Буккер Любовь Степушова Лукашенко провёл съезд: впечатление тяжёлое Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
В Сети раскритиковали новый клип Михаила Галустяна
Российский спорт
Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
Алеся Кафельникова сфотографировалась голой на слоне
Российский шоу-бизнес
Алеся Кафельникова сфотографировалась голой на слоне
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников