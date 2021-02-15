Создан генетически модифицированный крошечный мозг неандертальца

Генетики из Калифорнийского университета вырастили мини-мозг, который позволит понять, что позволило выжить современным людям, когда вымерли другие гомины, сообщает KURSK. COM. Эксперимент показал, что гены неандертальцев могут изменять скопления тканей человеческого мозга.

"Из окаменелых черепов мы знаем, что их мозг был большим — на самом деле немного больше нашего — но они мало что говорят нам об их неврологии и развитии", — пояснил один из авторов научной работы.

Учёные сравнили геномы современных людей и геномами неандертальцев и денисовцев. Генетики отредактировали ген CRISPR, чтобы измерить ген NOVA1 в стволовых клетках современного человека. Так им удалось имитировать неандертальскую и денисовскую версии.

Специалисты пришли к выводу, что органоиды мозга неандертальцев значительно повлияли на строение и организацию и строение мозга.

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